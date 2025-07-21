Suriye'deki çatışmalarda bilanço büyüyor! Ölü sayısı 600'e yaklaştı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ülkenin güneyindeki Süveyda ilinde Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda, 13-20 Temmuz tarihleri arasında 558 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yayımlanan raporda, yaşamını yitirenler arasında 11 çocuk, 17 kadın, 6 sağlık çalışanı ve 2 medya mensubu bulunduğu belirtildi. Ayrıca 783’ten fazla kişi de çeşitli derecelerde yaralandı.

SNHR, daha önce 13-18 Temmuz tarihleri arasında ölü sayısını 321, yaralı sayısını ise 436 olarak açıklamıştı. Ancak sonraki günlerde artan şiddet ve infazlarla bilanço ağırlaştı.

GERİLİMİN ARKA PLANI

Süveyda'da 13 Temmuz'da başlayan çatışmalar, Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile Hikmet el-Hecri’ye bağlı Dürzi milisler arasında patlak verdi. Suriye güvenlik güçleri bölgeye müdahale etmek isterken pusulara düşürüldü.

Büyüyen çatışmalara rağmen sağlanan geçici ateşkes, Hecri grubunun ihlaliyle bozuldu. Bu esnada İsrail, 16 Temmuz’da Şam’daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı’nı hedef alan saldırılar düzenledi.

Suriye ordusu bölgeden çekildikten sonra Hecri milisleri, Bedevi Arapları yerinden etmeye ve infazlara başladı. Bunun üzerine dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı bölgeye gelerek Bedevi güçlere destek verdi.

ATEŞKES VE SON DURUM

Çatışmalar, Şam yönetimi ile arabulucu ülkelerin müdahalesiyle 19 Temmuz’da ateşkesle son buldu. Suriye yönetimi, Süveyda’ya tekrar güvenlik gücü sevk ederek Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkarılmasını sağladı.

Ancak Süveyda merkezinde Hecri'ye bağlı gruplar, hükümetin gönderdiği yardım konvoyunun girişini engelledi. Ayrıca yüzlerce Bedevi aile, zorla yerinden edilerek tahliyeye zorlandı.

SNHR, bölgede hâlâ güvenlik riskinin devam ettiğini ve bazı sivillerin korunmasız durumda olduğunu duyurdu.