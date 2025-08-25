Suriye’den ‘iki sıfır’ hamlesi: Yeni banknotlar yolda

Reuters’ın ulaştığı belgeler ve kaynaklara göre Suriye Merkez Bankası, Ağustos ortasında özel bankalara gönderdiği yazıyla yeni para biriminde iki sıfırın silineceğini bildirdi.

Husrieh, Al Arabiya’ya yaptığı açıklamada, “Bu, mali ve parasal reformların stratejik bir parçasıdır. Yeni para birimi bir zorunluluk haline geldi” dedi.

Suriye lirası, 2011’de başlayan savaş öncesinde 1 ABD doları karşısında 50 lira seviyesindeyken bugün 10 bin liraya gerilemiş durumda. Bu süreçte paranın değer kaybı yüzde 99’u aştı.

Günlük alışverişler, yarım kilo ağırlığında 5 bin liralık banknotlarla yapılabiliyor.

RUSYA'DA BASTIRILACAK

Kaynaklara göre Suriye, yeni banknotların basımı için Rusya’nın devlet şirketi Goznak ile anlaşma yaptı.

Goznak, Esad döneminde de ülkenin banknotlarını basmıştı. Anlaşma, Temmuz sonunda Moskova’ya yapılan üst düzey ziyaret sırasında kesinleşti.

Yeni banknotların çıkarılması sadece ekonomik değil, siyasi bir anlam da taşıyor. Mevcut banknotlarda Beşar Esad ve babası Hafız Esad’ın portreleri bulunuyor. Yeni yönetim, bu adımla Esad sonrası döneme geçişi sembolleştirmeyi amaçlıyor.

Birleşmiş Milletler’e danışmanlık yapan Suriyeli ekonomist Karam Shaar, “Esad’ın yüzünü taşıyan banknotların değişmesi siyasi açıdan kaçınılmazdı. Ancak para reformunun uygulanması karmaşa yaratabilir” değerlendirmesinde bulundu.

ARALIK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Planlamaya göre, 8 Aralık’ta (Beşar Esad’ın devrilmesinin birinci yıl dönümünde) yeni banknotlar piyasaya sürülecek.

12 aylık bir geçiş sürecinde eski ve yeni paralar birlikte dolaşımda olacak.

Merkez Bankası ayrıca bankalardan, kasa kapasitelerinden kamera sistemlerine kadar tüm altyapı raporlarını istemiş durumda.

Bankalara, Ekim ortasına kadar yeni banknotlara hazır olmaları talimatı verildi.