Suriye’den SDG açıklaması: Anlaşmaya varıldı iddiaları yalanlandı

Suriye Enformasyon Bakan Yardımcısı Ubada Kojan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Katar merkezli "Syria" televizyon kanalında yayımlanan, Şam hükümeti ile terör örgütü PKK/YPG arasında anlaşmaya varıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Kojan, "(SDG ile) İletişim şu anda durmuş durumda. Paylaşılan rakamlar temenni ve beklentiye daha yakın. Medya kuruluşları yanlış ve yanıltıcı bilgiler yayımlamaktan kaçınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Medya Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçenekler SDG için daraldı ve 10 Mart'ta Türkiye ve ABD gibi ağırlığı olan ülkelerin huzurunda imzaladığı mutabakata uymamasının sorumluluğunu taşımak zorunda." ifadesini kullandı.

ŞEYBANİ: ‘SDG CİDDİ BİR İRADE ORTAYA KOYMADI’

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) 10 Mart mutabakatına ilişkin ciddi bir irade ortaya koymadığını ve somut bir adım atmadığını söyledi.

Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile Şam’daki Halk Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Şeybani, Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin 10 Mart mutabakatını uygulamadığını belirtti.

"(Kuzeydoğunun entegrasyonu) Malesef SDG’den herhangi bir irade görmedik." ifadesini kullanan Şeybani, SDG'nin somut bir adım atmadığını ve oyalama politikası izlediğini kaydetti.

Şeybani, son dönemde entegrasyon sürecini canlandırmaya yönelik, özellikle askeri boyuta ilişkin bir önerinin gündeme geldiğini belirterek, "Bu öneri Savunma Bakanlığımız tarafından hazırlanmış, karşı tarafın cevabı dün tarafımıza ulaşmıştır." dedi.

Söz konusu yanıtın şu anda detaylı şekilde incelendiğini kaydeden Şeybani, sürecin ulusal çıkarlara nasıl hizmet edeceğinin değerlendirildiğini vurgulayarak, "(Suriye’nin kuzeydoğusu) Cezire bölgesine daha fazla önem vereceğiz. Suriye devleti orada olacaktır." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının entegrasyonun fiilen hayata geçirilmesi, Suriye topraklarının tek ve bölünmez bir bütün olarak korunması, herhangi bir bölünmeye yol açılmaması ve Suriye’nin egemenliğini zedeleyecek idari ayrıcalıkların oluşmaması olduğunu söyledi.

Şeybani, söz konusu önerinin bugün ayrıntılı biçimde ele alındığını ve yakın zamanda Amerikan tarafına resmi yanıtın iletileceğini belirtti.