Suriye dosyasında yeni sayfa: AB’den kapsamlı plan

Avrupa Birliği’nin (AB), yıllardır donmuş durumda olan ilişkilerin ardından HTŞ kontrolündeki Şam yönetimi ile temaslarını derinleştirmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Reuters’ın haberine göre, AB siyasi diyaloğu yeniden başlatmayı, ekonomik ve güvenlik alanlarında iş birliğini artırmayı planlıyor.

AB’nin diplomatik birimleri tarafından hazırlanan ve üye ülkelere sunulan belgeye göre, Birlik 1978 tarihli iş birliği anlaşmasını yeniden tam olarak yürürlüğe koyacak.

Ayrıca Suriye’nin geçiş yönetimiyle 11 Mayıs’ta “Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog” başlatılması öngörülüyor.

Bu adım, AB’nin Suriye politikasında önemli bir değişime işaret ediyor.

Belgede dikkat çeken bir diğer unsur ise yaptırımlara ilişkin yaklaşım oldu. AB’nin mevcut yaptırım rejimini tamamen kaldırmak yerine “yeniden çerçeveleyerek” sürdürmeyi planladığı, bu yolla hem Şam yönetimiyle temas kurulacağı hem de geçiş sürecini baltalayan aktörlerin hedef alınacağı ifade edildi.

AB’nin Suriye ile ekonomik bağları da güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Bu kapsamda ticaret ve yatırım çerçevesi oluşturulması, özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi ve iş ortamını iyileştirmeye yönelik reformların desteklenmesi planlanıyor.

Belgede ayrıca teknik destek sağlanacak yeni bir merkez kurulmasının da gündemde olduğu aktarıldı.

MÜLTECİLERİN DÖNÜŞÜ GÜNDEMDE

AB’nin öncelikleri arasında, Suriyeli mültecilerin “güvenli, gönüllü ve onurlu” şekilde geri dönüşünün sağlanması da yer alıyor.

Avrupa’da 1 milyondan fazla Suriyeli mülteci ve sığınmacının bulunduğu, bunların yaklaşık yarısının Almanya’da yaşadığı belirtiliyor.

Mültecilerin geri dönüşü, Esad yönetiminin 2024 sonunda devrilmesinin ardından Avrupa başkentleri ile Şam arasındaki temaslarda en önemli başlıklardan biri haline geldi.

AB’nin güvenlik alanında da Suriye ile iş birliğini artırmayı planladığı ifade ediliyor.

Bu kapsamda Suriye polisinin eğitimi, İçişleri Bakanlığı’nın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, terörle mücadele, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçla mücadele gibi alanlarda ortak çalışmalar öngörülüyor.

AB’nin bu adımları, 14 yıl süren iç savaşın ardından Suriye’nin uluslararası sisteme yeniden entegrasyon sürecinde önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.