Suriye ile İsrail arasında 'güvenlik anlaşması' sinyali

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, İsrail ile yeni bir güvenlik anlaşmasının “yüksek ihtimalle” sağlanabileceğini söyledi.

Görüşmelerin 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması temelinde yürütüldüğü belirtildi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, el-Şara pazar günü Arap basın mensuplarından oluşan bir heyetle Şam’da bir araya geldi.

Heyette medya kurumlarının yöneticileri, gazete editörleri ve eski enformasyon bakanları yer aldı.

Toplantıya katılan Sky News Arapça CEO’su, Lübnanlı gazeteci Nadim Katish’in aktardığına göre el-Şara, İsrail ile güvenlik anlaşması konusunda “ileri bir aşamaya gelindiğini” söyledi.

Şaraa, anlaşma ihtimalinin gerçekleşmeme ihtimalinden daha yüksek olduğunu belirtti.

1974 ANLAŞMASI TEMEL ALINACAK

Şara, olası anlaşmanın 1974’te imzalanan Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması çerçevesinde yapılacağını, bu sayede Suriye’nin egemenliğinin korunacağını ifade etti.

Anlaşmanın, güven artırıcı önlemlere kapı aralayabileceğini ve ileride bir barış anlaşmasının da yolunu açabileceğini dile getirdi.

Buna karşın Şara, mevcut koşulların İsrail ile doğrudan bir barış anlaşmasına elverişli olmadığını vurguladı.

Ancak Şara, “Eğer İsrail ile barış anlaşmasının Suriye’ye ve bölgeye hizmet edeceğini görürsem, bunu kamuoyuna açık şekilde yapmaktan çekinmem” dedi.

“SİLAHLARIN SURİYE'YE KONUŞLANDIRILMASI YASAKLANIYOR”

İsrail'deki Kanal 12 televizyonunun haberine göre, anlaşma kapsamında İsrail Hava Kuvvetleri'nin bölgede hareket özgürlüğü korunurken, füzeler ve hava savunma sistemleri gibi stratejik silahların Suriye topraklarına konuşlandırılması yasaklanacak.

İsrail güçleri, yaklaşık 7 aydır Hermon Dağı'nı ve Suriye'nin güneyinde 15 kilometre genişliğindeki güvenlik bölgesini işgal ediyor. Bölgede, 40 binin üzerinde Suriyeliyi kontrol altında tuttuğu biliniyor.