Son dakika... Suriye-İsrail karşılıklı top atışlarında bulundu
Son dakika... Suriye’den İsrail topraklarına top atışı yapıldığı, İsrail'in de aynı şekilde karşılık verdiği belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atıldığı tespit edildi” denildi.
IDF soldiers are responding with artillery and mortar shells toward the origin of the launching in Syria. pic.twitter.com/4XgKFYsp8T— Israel Defense Forces (@IDF) October 10, 2023
Açıklamada, top mermilerinin bir kısmının İsrail topraklarına ulaştığı ve açık alanlara düştüğü kaydedildi.
İsrail güçlerinin de Suriye topraklarından atışların yapıldığı kaynaklara topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdiği belirtildi.
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