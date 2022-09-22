Suriye kıyılarında göçmen botu bulundu: 34 ölü
Suriye'nin Tartus kenti kıyılarında bulunan botta 34 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.
Suriye'nin liman kenti Tartus kıyılarında göçmen botu bulundu.
Suriye Limanlar Genel Müdürü Samer Qubrusli tarafından yapılan açıklamada, botta 34 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.
Qubrusli, bottaki 14 kişinin kurtarıldığını ve hayatta kalanların Kuzey Lübnan'daki Minyeh köyünden günler önce ayrılarak yola çıktıklarını söylediklerini belirtti. Botta, birkaç ülkeden göçmenlerin bulunduğu öğrenilirken, arama çalışmalarının şiddetli rüzgar ve zorlu deniz şartlarında devam ettiği aktarıldı.
Nisan ayında Tripoli kenti yakınlarında batan göçmen botunda, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi kurtarılmış ve 30 kişi de resmi kayıp olarak kayıtlara geçmişti.
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