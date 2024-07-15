Suriye lideri Esad: Erdoğan ile görüşme içeriğe bağlı
Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmenin "içeriğe" bağlı olduğunu söyledi. Erdoğan daha önce, Esad'a "her an bir davet gönderebileceğini" söylemişti.
Türkiye ile Suriye arasında normalleşme tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.
Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenin "içeriğe" bağlı olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Temmuz'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye ile normalleşme süreciyle ilgili Esad'a her an bir davette bulunabileceklerini söylemişti.
Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir."
Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye’de görüşme olması konusunda Rusya lideri Vladimir Putin'in ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin yaklaşımları olduğunu belirtmişti.
Erdoğan, "Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?" diye konuşmuştu.
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