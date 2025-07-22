Suriye lideri Şara'ya yedi ayda üç suikast girişimi

İsrail basını Yediot Aharonot, Suriye lideri Ahmed el-Şara’nın göreve gelişinden bu yana geçen yedi aylık süreçte en az üç kez suikast girişimine maruz kaldığını öne sürdü.

İlk suikast girişimi Mart ayında, Şam’daki “Halk Sarayı”nın çıkışında gerçekleşti. Türk güvenlik güçlerinin olağandışı bir hareketlilik fark etmesi üzerine el-Şara’nın korumaları devreye girdi. Saldırgan yakalanarak sorguya alındı. Olayın, Başkan el-Şara’nın talimatıyla gizli tutulduğu ileri sürüldü.

İkinci ve daha sofistike olduğu belirtilen girişim, el-Şara’nın Ürdün sınırındaki Dera bölgesine yaptığı ziyaret sırasında yaşandı. Hem Suriyeli hem Türk korumaların iki şüpheli şahsı fark etmesi üzerine, konvoyun güzergâhı son anda değiştirildi. Böylece olası bir saldırının önüne geçildi.

Yediot Aharonot'un haberine göre üçüncü girişim ise başkent Şam’daki başkanlık sarayından çıkacağı güzergâhta planlandı.

Silahlı bir saldırganın pusu kurduğu, ancak planın son anda fark edilerek başarısız olduğu bildirildi. Olayla ilgili tüm ayrıntılar henüz kamuoyuna açıklanmasa da, yaşanan panik sonrası el-Şara’nın Şam’ı apar topar terk ettiği yönünde söylentiler ortaya çıktı.

“TEHDİTLER GERÇEK VE CİDDİ”

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, yaptığı bir açıklamayla tehditleri doğruladı.

Barrack, el-Şara’nın hayatına yönelik çok sayıda girişim olduğunu söyleyerek, “Durum çok ciddi. Acilen özel bir güvenlik birimi kurulmalı” dedi.

Habere göre, ABD’li yetkililerin, bilgi ve operasyon desteği açısından ağırlıklı olarak Türk istihbaratına güvendiği de bildirildi.

FAİL IŞİD Mİ?

Her üç suikast girişimi de terör örgütü IŞİD’e bağlayan iddialar bulunsa da, henüz hiçbir örgüt saldırıları üstlenmiş değil.

Saldırganların Şam’a nasıl sızdığı ve patlayıcıları nasıl temin ettiği ise hâlâ belirsizliğini koruyor.