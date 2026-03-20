Suriye’nin güneyinde tansiyon yükseldi: İsrail ordusu askeri noktaları vurdu

İsrail ordusu, saldırıların Suriye ordusuna ait üs ve silah depolarına yönelik gerçekleştirildiğini duyurdu.

Açıklamada, Dürzi topluluğa yönelik tehditlerin yakından izlendiği ve İsrail’in bu konuda müdahalede bulunacağı mesajı verildi.

IDF açıklamasında, “Suriye’deki Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz. Onları korumak için hareket etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, güney Suriye’deki gelişmelerin takip edildiği ve siyasi yönetimin talimatları doğrultusunda hareket edildiği kaydedildi.

İsrail’in dayanak gösterdiği olayla ilgili ayrıntılar ise henüz netleşmiş değil. Bölgede faaliyet gösteren bir Dürzi milis grubu tarafından internette yayımlanan açıklamada, dün yaşanan olaylarda dokuz kişinin öldüğü ileri sürüldü.

Aynı açıklamada, 12 kişinin bir kontrol noktasında gözaltına alındığı, yedi kişinin kaçırıldığı ve bölgeye roketler ile insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği iddia edildi.