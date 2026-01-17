Suriye ordusu, Rakka kırsalındaki Al Rasafa bölgesinde kontrolü ele geçirdi

Suriye hükümeti, Deir Hafer, Meskene ve Dibsi Afnan’da Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) yönelik operasyonların ardından örgüt üyelerine silah bırakma çağrısını yineledi. Suriye Savunma Bakanlığı Basın ve İletişim Dairesi’nden yapılan açıklamada, SDG’nin Suriyeli, Kürt ve Arap unsurlardan oluşan mensuplarına seslenilerek, "Canınızı ve geleceğinizi korumak için bu örgütten ayrılın. En yakın Suriye ordusu kontrol noktasına gidin ya da belirlenen numaralarla iletişime geçin" ifadeleri kullanıldı.

SURİYE ORDUSU TABKA’YA İLERLİYOR

Ordudan yapılan başka bir açıklamada, birliklerin Rakka kırsalının güney kesimlerindeki Al Rasafa bölgesini ve yakınlarındaki tarihi kalenin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. Açıklamada ayrıca bölgede 7 köyün daha denetim altına alındığı aktarıldı.

Suriye ordusu, Tabka kenti yakınlarındaki Safyan petrol sahası ve yakınlarındaki çeşitli bölgelerde de kontrolün sağladığını bildirdi.

Suriye Ordusu Operasyon Odası’nın açıklamasında, "SDG elebaşlarının daha önce sundukları taahhütleri derhal yerine getirerek Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesini ve sivil yönetimin görevlerini yerine getirebilmesi için Tabka kentinin de tüm silahlı unsurlardan arındırmasını talep ediyoruz. Bölgenin istikrarına yönelik her türlü çabayı engellemeye son verilmelidir. Mutabakatlara bağlı kalınması, gerilimin sona erdirilmesinin tek yoludur" denildi.