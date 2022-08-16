Suriye: Saldırı ve yıkım için gelenler, halkımızla karşılaşacak

Suriye Savunma Bakanı, Suriye'ye saldırı ve yıkım için gelenlerin karşısına Suriye halkının çıkacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2022 Salı, 17:39
Suriye: Saldırı ve yıkım için gelenler, halkımızla karşılaşacak
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Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas, Moskova'daki Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ali Mahmud Abbas, Suriye’nin, dost ülkelerin desteğiyle teröre karşı "zafere" ve "istikrarı yeniden sağlama" yolunda istikrarlı bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Abbas, uluslararası toplumdan ABD'ye, Suriye'ye yönelik keyfi tedbirlerini durdurması için baskı yapmasını istedi.

Abbas, "Suriye'nin kapıları dostlarına ve sevenlerine her zaman açıktır. Ancak saldırı ve yıkım için toprağımızı, tarihimizi ve geleceğimizi hedef alanlar, zillete düşmeyi kabul etmeyen ve vatanı için fedakarlık yapan bir milletle karşı karşıya kalacaktır" dedi.


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