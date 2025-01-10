İtalya Dışişleri Bakanı'ndan Şam'a ziyaret... Görüşmelerden ne çıktı?

Yayınlanma: 10.01.2025 - 16:32

Güncelleme: 10.01.2025 - 16:32

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şam'a ilk ziyaretinde, yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Ahmed eş-Şeybani ile bir araya geldi.

İki bakan, ortak basın toplantısı düzenledi.

Tajani, Suriye topraklarının bütünlüğünün korunmasının ve diğer ülkelerde yaşayan Suriye vatandaşlarının ülkelerine geri dönmelerinin önemini vurgulayarak, "Suriye halkı, hiç kuşkusuz onurlu ve özgür bir yaşamı hak etmektedir" ifadesini kullandı.

Suriye'deki yeni dönemi daha fazla reformla desteklemeye hazır olduklarına işaret eden Tajani, iki ülke arasında ekonomik işbirliklerini artırmak istediklerini, enerji ve tarım başta olmak üzere pek çok sektörde aktif rol oynamayı arzu ettiklerini söyledi.

Tajani, üniversiteleri ve kültürel konularda yapılacak gelişmeleri destekleyerek, bölgedeki toplumsal barışın teminine katkı sağlamak istediklerini belirtti.

Terör eylemleri, uyuşturucu ve düzensiz göçmenlerle mücadelenin önemine dikkati çeken Tajani, "Suriye ile stratejik ortaklığımızı inşa etmeye hazırız" değerlendirmesini paylaştı.

Tajani, İtalyan şirketlerin Suriye'de yatırım yapmaya istekli olduğunu anımsatarak, AB ile Suriye arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda çalışacaklarını kaydetti.

Şam'daki temaslarında devrik Baas rejimine getirilen yaptırımların kaldırılması konusunu ele aldıklarını da aktaran İtalyan bakan, "Bu yaptırımlar önceki rejime, devrilen rejime uygulanmıştı. Söz konusu yaptırımlar, Suriye halkını vuracak. Kaldırılmak zorunda" diye konuştu.

Tajani, Suriye'nin yeni yönetimi tarafından alınan kararların "doğru yönde ilerlediği" değerlendirmesini dile getirdi.

İTALYAN ŞİRKETLERİNİ DAVET ETTİ

Suriye Dışişleri Bakanı Ahmed eş-Şeybani ise İtalya'nın Suriye'deki yeniden inşa sürecine destek vermesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Şeybani, "İtalyan girişimlerini takdir ediyoruz, ülkeleri ve uluslararası şirketleri Suriye'nin yeniden inşası için işbirliğine davet ediyoruz" dedi.

Bu ziyaretin Suriye ile İtalya ve diğer Avrupa ülkeleri arasında yeni işbirliği ve stratejik ortaklık dönemine zemin hazırladığını vurgulayan Şeybani, Suriye'nin istikrar, refah ve barış modeli olabilmesi için yeni bir sayfa açtıklarını anlattı.

Şeybani, "Mezhepsel, etnik veya dini aidiyetleri ne olursa olsun tüm Suriyelilerin hukukun üstünlüğü, vatandaşlık altında özgürlüğünü teşvik eden ilke ve değerlere bağlılığımızı teyit ediyoruz. Bu hakların sağlanması, Suriye'nin birliği ve istikrarının temel direğidir ve bu bölgeye de olumlu yansımaktadır" şeklinde konuştu.

Tüm Suriyelileri bir araya getirecek bir ulusal konferans düzenlemeyi planladıklarını bildiren Şeybani, bu konferansla bir sonraki sürecin tüm aşamalarıyla şekillendirilmesi, herkesin katıldığı sorunsuz ve kapsamlı bir siyasi iktidara geçiş, tüm suçluların ve Suriye halkına karşı işlenen suçlara karışanların hesap vermesinin sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

Şeybani, bölgedeki sorunlara da değinerek, uyuşturucu ve kaosun yayılmasını durdurmayı öncelikli hedefleri arasında gösterdi.

Ahmed eş-Şeybani, Suriye ile Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğini ve ortaklığı birçok alanda güçlendirmek amacıyla Avrupa ülkelerini ziyaret etmek üzere üst düzey bir heyetin görevlendirileceğini sözlerine ekledi.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanı, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile de bir araya geldi.