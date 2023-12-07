Suriye ve Suudi Arabistan arasında diplomatik adım
Suriye, 11 yıl aranın ardından Suudi Arabistan ile diplomatik adım attı. Suriye, 11 yıl sonra Suudi Arabistan'a büyükelçi atadı.
Suriye, 11 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'a büyükelçi atadı.
Şam yönetiminin haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Sosan’ın Suudi Arabistan Büyükelçisi olarak atandığını duyurdu.
Böylece Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad 11 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'da büyükelçi görevlendirmiş oldu.
İki ülke, 2012 yılında, Suriye'deki iç savaşın başlamasının ardından ilişkilerini kesmişti.
Suriye'deki cihatçı gruplara mali destek sağlayan Suudi Arabistan, Suriye'nin Arap Birliği'nden çıkarılmasına öncülük etmişti.
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