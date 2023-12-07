Suriye ve Suudi Arabistan arasında diplomatik adım

Suriye, 11 yıl aranın ardından Suudi Arabistan ile diplomatik adım attı. Suriye, 11 yıl sonra Suudi Arabistan'a büyükelçi atadı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 07.12.2023 - 10:35
Suriye ve Suudi Arabistan arasında diplomatik adım
Abone Ol google-news

Suriye, 11 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'a büyükelçi atadı.

Şam yönetiminin haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Sosan’ın Suudi Arabistan Büyükelçisi olarak atandığını duyurdu.

Böylece Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad 11 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'da büyükelçi görevlendirmiş oldu.

İki ülke, 2012 yılında, Suriye'deki iç savaşın başlamasının ardından ilişkilerini kesmişti.

Suriye'deki cihatçı gruplara mali destek sağlayan Suudi Arabistan, Suriye'nin Arap Birliği'nden çıkarılmasına öncülük etmişti.


Suudi Arabistan suriye Büyükelçi

İlgili Haberler

Suriye savaşını bilen kahin Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı

Suriye savaşını bilen kahin Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı
Son dakika... Suriye açıkladı: 'İsrail, Şam'ı vurdu'

Son dakika... Suriye açıkladı: 'İsrail, Şam'ı vurdu'

En Çok Okunan Haberler