Suriye'de anayasa için altıncı tur başladı

19 Ekim 2021 Salı, 04:00

Suriye’de Anayasa Komitesi’nin hükümet ve muhalefeti temsil eden eşbaşkanlarının yeni bir anayasa taslağı hazırlanması konusunda anlaşmasının ardından görüşmelerin altıncı turu Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığında dün başladı. Şam yönetimi, sivil toplum kuruluşları ve muhalefet temsilcilerinin her birinden 15’er kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu “Küçük Grup”, Cenevre’de yeniden bir araya geldi.

BM’YE SUNULACAK

AA’nın haberine göre taraflar, komitenin ilk gün oturumlarına başlamadan önce Suriye’nin geleceğini belirleyecek yeni anayasanın temel ilkelerine ilişkin önerilerini Birleşmiş Milletler’e (BM) sundu. Pedersen, Cenevre’de önceki gün komite üyeleriyle görüşmesinin ardından basına verdiği demeçte, bir hafta sürecek müzakereler öncesi ilk kez üçlü olarak bir araya geldiği komite eşbaşkanlarının sadece anayasa reformları için hazırlanmayıp, aynı zamanda taslak oluşturmaya başlanması konusunda uzlaştıklarını söylemişti. Görüşmelerin son turu ocak ayında yapılmıştı. Pedersen, geçen ocak ayında yaptığı açıklamada, hem Suriye muhalefeti hem de kendisinin anayasa sürecini ilerletme teklifinde bulunduğunu ancak bunun Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın temsilcileri tarafından reddedildiğini söylemişti. Haberde, kimi Batılı diplomatların Rusya’nın görüşmelerde esneklik göstermesi için son haftalarda Şam’a baskı yaptığı açıklaması aktarıldı.

Amerikan dergisi Newsweek, geçen hafta kapağında Esad’ın fotoğrafını kullanarak “Geri döndü” başlığını atmıştı. Analizde, “Eski müttefikleri İran ve Rusya’nın yardımıyla, Suriye’nin büyük kısmını kendisini devirmeye çalışan isyancılardan ve cihatçılardan geri almayı başardı. Şimdi, onunla ilişkileri 10 yıl önce kesen ülkelerin birçoğu, ABD’nin iktidarına devam eden itirazına rağmen, onu yeniden kabul etmeye başladı” ifadelerine yer verilmişti.