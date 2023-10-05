Suriye'de askeri mezuniyet törenine saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 20:19

Güncelleme: 05.10.2023 - 20:20

Suriye'nin Humus kentinde düzenlenen harp okulu mezuniyet törenine SİHA saldırısı düzenlendi. Güvenlik kaynakları basına yaptığı açıklamada, saldırıda en az 60 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmoud Abbas’ın ise saldırıdan dakikalar önce töreni terk ettiği belirtildi.

Suriye Savunma Bakanlığı da mezuniyet törenine düzenlenen saldırıyı doğruladı. Ayrıca saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Suriye Savunma Bakanlığı söz konusu saldırıya karşılık verileceğini vurguladı.