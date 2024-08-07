Suriye’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı!

Suriye'nin Azez ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

AA/İHA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 20:21
Suriye’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı!
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Suriye'nin Azez ilçesinde bulunan Şat Kontrol Noktası'nda bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. 

Kilis'in karşısında bulunan Azez'de yol kontrol noktasında bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Patlamada 9 kişi hayatını kaybedip, 14 kişi de yaralanırken, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. 

Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, yaralılar Azez Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


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