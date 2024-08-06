CHP'li Erdem gündeme taşıdı: Antalya’ya Suriyeli imam mı atandı?

Yayınlanma: 06.08.2024 - 15:02

Güncelleme: 06.08.2024 - 15:07

İlahiyat fakültesi ve imam hatip mezunu işsiz ve birçok resmi kuruma tasarruf tedbirleri kapsamında atama yapılmazken Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmayan birinin kamu görevine atandığı iddia edildi.

İddiayı gündeme taşıyan CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, “İktidar tarafından ülkedeki okulların neredeyse yarısı İmam Hatip yapıldı, ama sen kalkıyorsun 4500 İmam Hatip Lisesinin olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde din adamı yokmuş gibi Suriyeli imam atıyorsun? Bu iktidarın akıl almaz uygulamalarına bir yenisi daha eklenmiş oldu” açıklamasında bulundu.

Erdem, bölgede ikamet edenlerin "Suriyeli İmam" haberine tepkili oldukları ve bu nedenle camiye giden yurttaş sayısında belirgin bir azalma gözlemlendiği iddialarının da olduğunu dile getirdi.

ÜLKEDE İMAM MI YOK?

Mahalle sakinlerinin “Kültürümüzü, gelenek göreneklerimizi bilmeyen ve üstelik Türk olmayan biri bize nasıl dinimizi anlatabilir?" dediklerini aktaran Mustafa Erdem, her fırsatta "yerlilik ve millilik" vurgusu yapan Akp iktidarının atadığı imamın bile yerli ve milli olmadığını söyledi.

Erdem, iddiaların araştırılmasını ve atamada bir hukuksuzluk var ise yetkililer hakkında gerekli yaptırımların uygulanarak bu durumun düzeltilmesini istedi.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’nın yanıtlaması istemiyle sunduğu önergede şu soruları yöneltti:

1. Söz konusu iddia gerçeği yansıtmakta mıdır?

2. Bu iddialar doğru ise, söz konusu işe alım ilanı nerede yayımlanmıştır? Söz konusu ilanın şartları nedir? İlana toplam kaç başvuru yapılmıştır?

3. Selimiye Camii’ne yardımcı imam olarak atanan kişinin KPSS puanı kaçtır? Selimiye Camii’sine yardımcı imam olarak atanan kişi KPSS puanı açısından başvuranlar arasında kaçıncı sıradadır?

4. Söz konusu kadro için işe alım sürecinde sözlü mülakat gerçekleştirilmiş midir? Gerçekleştirilmiş ise, başvuranlardan kaçı ile mülakat yapılmıştır?

5. Yardımcı imam olarak atanma şartları nelerdir? Atanma şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak var ise Selimiye Camii’ne atandığı iddia edilen Suriye uyruklu kişinin söz konusu atama işlemi geri alınacak mıdır?

6. Bahsi geçen camiiye Suriye uyruklu kişinin atanması ile ilgili olarak herhangi bir idari soruşturma başlatılmış mıdır? Söz konusu işlemi yapanlar hakkında herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır?

7. İlahiyat fakültesi ve imam hatip mezunu genç işsizlerin varlığı bilinmekte iken, birçok resmi kuruma tasarruf tedbirleri kapsamında atama yapılamazken ve işsizlik sorunu her geçen gün büyürken, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmayan birinin kamu görevine atamasının yapılması ne derece doğrudur? Bu durumun herhangi bir yasal dayanağı var mıdır?

Mohamed Subhi Yahya isimli sözkonusu Suriyeli imamın adı lçe Müftülüğünce düzenlenen haftalık izin cetvelinde geçiyor: