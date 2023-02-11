Angelina Jolie'den deprem paylaşımı: 'Kalbim Suriye ve Türkiye halkıyla birlikte…'

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'nin son durumunu gözler önüne seren fotoğrafları paylaşarak, "Kalbim Suriye ve Türkiye halkıyla birlikte…" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 22:05
Angelina Jolie'den deprem paylaşımı: 'Kalbim Suriye ve Türkiye halkıyla birlikte…'
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'Yüzyılın Felaketi' olarak adlandırılan 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından can kayıpları ve yaralı sayısı hızla artmaya devam ediyor. 

Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie, Türkiye ve Suriye'de yıkım etkisi yaratan depreme ilişkin sosyal medya hesabından destek mesajı paylaştı. 

Jolie, Instagram hesabından depremin yıkıcılığı gözler önüne seren görüntüleri paylaşarak şu notu düştü:

'“Kalbim Suriye ve Türkiye halkıyla birlikte… Şu anda birçok ailenin çektiği tasavvur edilemez acıyı kavramak zor… Bunu bana Kuzey Batı Suriye’den bir arkadaşım gönderdi. @the_whitehelmets’i ve @tphilanthropy’yi desteklemeyi seçtim. Umarım başkaları da destek vermeyi düşünür, böylece hayat kurtaran çalışmalarına devam edebilirler.

 

 


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