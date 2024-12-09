Suriye'de Sednaya Cezaevi: 'Gizli hücrelerde' hükümlüler aranıyor
Suriye’de Sednaya Cezaevi'nde hükümlülerin 'gizli yer altı hücrelerine hapsedildiği' yönündeki iddiaları araştıran ’’Beyaz Baretliler’’ olarak tanınan Suriye Sivil Savunması, cezaevine beş acil durum ekibi gönderdiğini duyurdu.
Suriye’nin başkenti Şam’ın kısa bir süre içinde HTŞ terör örgütü öncülüğündeki silahlı gruplara geçmesinin ardından Sednaya Cezaevi’nde hükümlülerin 'gizli yeraltı hücrelerine hapsedildiği' yönündeki iddialar dünyanın gündeminde.
Şam’ın kontrolünün silahlı gruplara bırakılmasının ardından Sednaya cezaevi de cihatçı grupların kontrolüne geçmişti.
100 BİNDEN FAZLA TUTUKLU İDDİASI
Yerel kaynaklardan yapılan açıklamalara göre, tutukluları serbest bırakma çabaları devam ederken bazı tutukluların "havalandırma eksikliği nedeniyle ölüm eşiğine geldiği" ifade ediliyor.
Cezaevinden 100 binden fazla tutuklu bulunduğu ileri sürülüyor.
Sosyal medya platformaları ve Katar merkezli El Cezire televizyonunda, cezaevinin alt katlarına erişim sağlama çabalarına dair video görüntüler yayılırken videolarda, zemin duvarının kırılmasının ardından karanlık bir alana açıldığı görülüyor.
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