Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldüren hava saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 07.02.2025 - 15:59

Güncelleme: 07.02.2025 - 16:00

Saldırının olduğu caddeden alınan ve Lübnan sosyal medyasında paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, caddeye isabet eden sığınak delici roketlerden birinin motosikletine binmeye hazırlanan bir bölge sakininin yanına düştüğü ve kişinin, yaşamsal bir hasara maruz kalmadan koşarak oradan uzaklaştığı görülüyor.

Oxu.Az'ın bildirdiğine göre, çekimler yakın mesafeden yapılmış olsa da, patlamanın yoğunluğu ve parçaların yayılması saldırının hassas ve yıkıcı niteliğini gösteriyor.

NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

İsrail ordusu, Hasan Nasrallah'ın ölümüyle sonuçlanan özel operasyonu 27 Eylül 2024 tarihinde Beyrut'ta gerçekleştirmişti.

Nasrallah o tarihte, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Nasrallah'ın yanı sıra Hizbullah'ın Güney Komutanı Ali Keraki ve diğer üst düzey liderlerin de aynı saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.

ABD'li üst düzey yetkililer, Nasrallah'ın öldürülmesini "sevinçle" karşıladıklarını belirtti. CNN'e konuşan bir yetkili, "Ellerinde büyük miktarda Amerikan kanı var" ifadesini kullanarak memnuniyetini dile getirdi.

ABD: ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMEDİK

İsrail'in bu operasyonu, Hizbullah'ın lider kadrosuna yönelik uzun süreli bir hazırlığın sonucu olarak değerlendirildi. İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, saldırının uzun bir hazırlık döneminin sonucu olduğunu belirtti.

Öte yandan bütün bu gelişmeler, Orta Doğu'da çatışmaların daha da genişleyebileceği endişelerini artırdı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Müslümanlara İsrail'e karşı koyma çağrısında bulundu ve Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İran'da beş günlük ulusal yas ilan edildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Beyrut'taki hava saldırısıyla ilgili önceden bilgilendirilmediğini ve hiçbir şekilde katkı sağlamadığını açıkladı.

Bu olay, bölgedeki tansiyonu yükseltirken uluslararası toplumda geniş yankı uyandırdı.