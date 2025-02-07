Trump’ın Filistinlileri yerinden etme planı: Mısır ve Ürdün dışında 3 yeni bölge gündemde

Yayınlanma: 07.02.2025 - 12:01

Güncelleme: 07.02.2025 - 12:01

ABD Başkanı Donald Trump'ın son günlerde Gazze'deki Filistinlilerin yerinden edilmelerine dair açıklamaları uluslararası alanda geniş çapta tartışmaları beraberinde getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fox News'e verdiği röportajda, "Trump'ın Filistinlileri Gazze'den tahliye etme fikrinde bir hata görmüyorum" ifadelerini kullandı. Ancak bu açıklamalar da sert bir muhalefetle karşılandı.

Tel Aviv merkezli Kanal 12'nin haberine göre Trump yönetimi, Gazze'deki Filistinlilerin tahliyesi için Mısır ve Ürdün'ün yanı sıra 'üç yeni alternatifi' değerlendirmeye başladı. Kanal 12'nin haberine göre, Trump'ın gündeminde Somali, Puntland (Somali Federal Cumhuriyeti'ni oluşturan özerk bölgelerden biri) ve Fas bulunuyor

BEYAZ SARAY: TAHLİYELER GEÇİCİ

Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt, Trump'ın başkanın tahliyeleri geçici olarak planladığını ve ABD'nin Gazze'ye asker göndermeyeceğini belirtti.

Leavitt, "Başkan, Gazze'nin yeniden inşa edilmesini ve geçici tahliyeleri taahhüt etti, ancak ABD askerlerinin Gazze'ye girmesi konusunda bir planı yoktur" dedi.

Caroline Leavitt

Trump'ın planının detayları hakkında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, "Başkan Trump, Filistinlilerin Gazze'den geçici olarak tahliye edilmesini istiyor. Bu, büyük ve eşsiz bir teklif," ifadelerini kullandı.

CUMHURİYETÇİ KANATTA AYKIRI SESLER

Al Arabiya'ya göre, Trump'ın Gazze ile ilgili planı, kendi partisinde de farklı tepkilere neden oldu. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, ABD'nin Gazze'yi kontrol etmesi fikrini destekleyerek Cumhuriyetçilerin başkana destek vermesi gerektiğini söyledi.

Ancak Cumhuriyetçi senatör Rand Paul, X (eski Twitter) platformunda alaycı bir paylaşım yaparak, "Sanırım önceliğimiz Amerika idi. Yeni bir işgal düşünmek bizim çıkarımıza değil," ifadelerini kullandı.

Senatör Chris Van Hollen, Trump'ın planını 'başka bir isim altında etnik temizlik' olarak nitelendirirken, Senatör Lisa Murkowski, "ABD askerlerinin istikrarsız bir bölgeye gönderilmesi fikri çok korkutucu" dedi.

Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi'nin eski başkanı Michael Steele ise planı uygulanamaz bulduğunu belirtti. Senatör Lindsey Graham ise, "Bu plan problemli ve ABD askerlerini Gazze'ye göndermemeliyiz" dedi.

TRUMP HAKKINDA ÇARPICI İDDİA

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Trump'ın Gazze hakkında yaptığı açıklamalar, ekibini bile şaşkınlığa uğrattı. Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın bu planı daha önce Cumhuriyetçilerle yapılan toplantılarda tartışmadığını ve Netanyahu ile yaptığı basın toplantısında aniden dile getirdiğini belirtti.

CNN'e konuşan önemli bir Beyaz Saray kaynağı, "Başkan bu konu hakkında özel toplantılarda tek kelime bile etmedi," ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun Trump'ın açıklamalarından önceden haberdar olup olmadığı bilinmiyor, ancak İsrail liderinin basın toplantısı sırasındaki gülümsemesi, Trump'ın söylediklerinden memnuniyet duyduğuna işaret ediyor.