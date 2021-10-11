Suriye’den sert Türkiye açıklaması: Topraklarımızdan çekilmeli
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Moskova ziyaretini değerlendirerek, Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Suriye’nin al-Watan isimli gazetesine açıklamalarda bulundu.
Sözcü'nün aktardığına göre; Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın bir süre önce Moskova’ya yaptığı ziyareti değerlendiren Mikdad, "Esad’ın gerçekleştirdiği en iyi temaslardan biriydi" dedi.
Mikdad, "Müttefikimiz Rusya ile terörle mücadele konusundaki ortak hedeflerimizde hiçbir anlaşmazlık yok" diye konuştu.
"ANKARA, SURİYE TOPRAKLARINDAN ÇEKİLMELİ"
Mikdad, Türkiye’nin güçlerini ülkeden çekmesi gerektiğini söylerken, "Ankara, Suriye topraklarından çekilmeli ve Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesini garanti edecek bir çözümü desteklemeli" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Mikdad, ABD’nin de Suriye’den çekilmesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"ABD’lilerin ülkemizi terk etmesi için ikna edecek çok yöntemimiz var ama benim tavsiyem hiçbir zayiat vermeden ülkeden ayrılmaları."
ERDOĞAN-PUTİN ZİRVESİ ÖNCESİ DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Mikdad New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurul toplantıları çerçevesinde yaptığı konuşmada da Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Mikdad, Suriyeli mültecilere evlerine dönme çağrısı yapmış, isim vermeden bazı ülkelerin Suriyeli mültecileri kullandığı suçlamasında bulunmuş ve Türk ve Amerikan askerlerini ülkeden çıkaracaklarını söylemişti.
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