Güneri Cıvaoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Esad, Erdoğan'ı arayabilir
Milliyet yazarı Güneri Cıvaoğlu, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bugünlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayabileceğini ve iki lider arasında "yeni bir sayfa" açılmasının ihtimal dışı olmadığını öne sürdü.
Türkiye'nin Suriye'yle ilgili politikalarına ilişkin Washington ve Moskova yönetimleriyle temasları sürerken Şam yönetimiyle doğrudan görüşme sağlanacağı yönündeki iddialar giderek daha yüksek sesle dile getiriliyor.
Muhalefetin sıklıkla talep ettiği sözkonusu görüşme çağrısına AKP iktidarı bugüne kadar olumsuz yanıt vermişti. Milliyet yazarı Güneri Cıvaoğlu ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayabileceğini iddia etti.
Cıvaoğlu, gazetede kaleme aldığı "Esad telefon ederse..." başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Bugünlerde Suriye Cumhurbaşkanı Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayabilir mi?
“Olacak şey değil” dediğinizi duyar gibiyim.
Oysa...
Bu soruyu yazmamın bir nedeni, bir dayanağı var.
Anlatayım.
...............
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ürdün Kralı Abdullah, Ortadoğu’da “Beşar Esad’ın cumhurbaşkanlığından ayrılmasını” en çok isteyen ve bunu her fırsatta açıklayan Suriye’ye komşu iki devletin liderleriydi.
Ancak...
Geçtiğimiz pazar günü hiç beklenmeyen bir şey oldu.
Suriye Cumhurbaşkanı Esad, Ürdün Kralı Abdullah’ı telefonla aradı.
Dünkü Le Monde’a göre, “Esad ile Abdullah” arasında yeniden “kardeşlik ilişkileri” konuşulmakta.
Esad telefon ederse...
.........
Şimdi soruyu tekrarlıyorum.
Beşar Esad bir sürpriz daha yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da telefonla arar mı?
İki lider arasında “yeni bir sayfa açmak” konuşulur mu?
Kral Abdullah ve Beşar Esad’ın “kardeşlik ilişkileri” konsepti Erdoğan ve Esad arasında da dile getirilir mi?
“O kadar da uzun boylu değil” diye düşünülebilir.
Ama...
Ankara’ya bir telefon sürprizi gene de “ihtimal dışı değil.”
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