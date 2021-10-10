Suriye’ye İHA’lı saldırı

10 Ekim 2021 Pazar, 01:01

İsrail’in önceki gün Suriye’ye hava saldırısı düzenlediği savunuldu. Suriye resmi ajansı SANA ve muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Humus yakınındaki T4 Askeri Hava Üssü’nün hedef alındığını duyurdu. Gözlemevi, insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda Şam yönetimi güçlerine destek veren iki yabancı milisin öldüğünü belirtti. Suriye ordusundan 6 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Şam yönetimine müttefik İran’la bağlantılı yapıların, Lübnan Hizbullahı’nın etkisini azaltma arayışındaki İsrail, daha önce de Suriye’ye yönelik saldırılarda bulunmuştu.

‘AMCA DÖNDÜ’

Öte yandan Suriye yönetimi yanlısı El Vatan gazetesinin haberine göre, Devlet Başkanı Beşşar Esad sürgünde bulunan amcası Rıfat Esad’ın ülkeye dönüşüne izin verdi. Fransa’da yaşayan, hakkında bu ülke ve İspanya’da vergi kaçırma, kara para aklama soruşturmaları yürütülen amca Esad’ın önceki gün Şam’a gittiği belirtildi. Yönetimde görev almayacağı kaydedildi. Esad’ın suçlamalar nedeniyle Fransa’da tutuklanma olasılığı olduğu daha önce gündeme yansımıştı. 36 yıl sonra Şam’a dönen Rıfat Esad, kardeşi Hafız Esad hükümeti döneminde 1982’deki Hama Katliamı’nın kilit isimlerinden biri olarak görülüyor. Bundan iki yıl sonra kardeşi Hafız Esad’ı devirmeye çalışmış ve Suriye’den ayrılmıştı.