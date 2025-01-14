Suriye'den Türkiye açıklaması: Dışişleri Bakanı, Ankara'ya geliyor
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şeybani, yarın Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceğini duyurdu.
Suriye geçici hükümetinde yer alan Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan el-Şeybani, yarın Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapacağını açıkladı.
Şeybani, Suriye Devlet Haber Ajansı'na ziyaret hakkında yaptığı açıklamada, "14 yıldır Suriye halkını yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne yarın gerçekleştireceğimiz ilk resmi ziyarette yeni Suriye'yi temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aralık sonunda Suriye'nin başkenti Şam'a giderek, Suriye geçici hükümeti yetkilileri ile görüşmüştü.
Etiketler: #suriye #Dışişleri Bakanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Müjde'ler belli oldu!
- Suç örgütü liderinden Dervişoğlu'na tehdit!
- AKP ve CHP arasındaki fark açılıyor!
- Bir oyuncu daha ‘Ayşe Barım’ sessizliğini bozdu
- 'Kabine' iddiası: Akşener cephesinden açıklama!
- Savcı mütalaasını açıkladı
- Gözaltındaki Başkan Akpolat'tan ilk açıklama
- 'Ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız'
- Menzil'de mülk kavgası, birbirlerine girdiler!
- CHP'li başkandan ilk açıklama!