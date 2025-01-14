Suriye'den Türkiye açıklaması: Dışişleri Bakanı, Ankara'ya geliyor

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şeybani, yarın Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceğini duyurdu.

Suriye'den Türkiye açıklaması: Dışişleri Bakanı, Ankara'ya geliyor
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 14.01.2025 - 12:34

Suriye geçici hükümetinde yer alan Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan el-Şeybani, yarın Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapacağını açıkladı.

Şeybani, Suriye Devlet Haber Ajansı'na ziyaret hakkında yaptığı açıklamada, "14 yıldır Suriye halkını yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne yarın gerçekleştireceğimiz ilk resmi ziyarette yeni Suriye'yi temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aralık sonunda Suriye'nin başkenti Şam'a giderek, Suriye geçici hükümeti yetkilileri ile görüşmüştü.


Etiketler: #suriye #Dışişleri Bakanı

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