MSB duyurdu: Suriye’nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB, Suriye’nin kuzeyinde 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Konuya ilişkin MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek” ifadeleri kullanıldı.
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