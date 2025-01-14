MSB duyurdu: Suriye’nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: Suriye’nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
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İHA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 12:05

MSB, Suriye’nin kuzeyinde 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek” ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #MSB

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