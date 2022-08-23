Suriye'den Türkiye'ye 'normalleşme' şartı: Türk ordusu tamamen çekilmeli

23 Ağustos 2022 Salı, 16:08

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmelerde bulundu.

Faysal Mikdad ve Sergey Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye'ye yönelik mesajlar verdiler.

Mikdad, Türkiye ile ilişkilerin yeniden kurulabilmesi için "Türk askerlerinin Suriye'den tamamen çekilmesi gerektiğini" söyledi.

Mikdad, "Türk askerlerini Suriye'den çekmek için ortaya koyulacak çabalar, Suriye topraklarında durumu istikrara kavuşturmanın tek yoludur" ifadelerini kullandı.

Mikdad ayrıca, Türkiye ile ilişkilerin normalleşme sürecine evrilmesi için herhangi bir koşul koymayacaklarını dile getirerek, "Ancak ilişkilerin düzelmesi için Suriye topraklarındaki Türk işgalinin sona ermesi gerekiyor" diye konuştu.

'YENİ ASKERİ HAREKATLARIN ÖNLENMESİ GEREKİR'

Sergey Lavrov da Suriye'nin kuzeyinde yeni düşmanlıkların başlamasının önlenmesi çağrısında bulunarak, Şam ve Ankara'nın mevcut diyalog kanallarını kullanarak bir anlaşmaya varmasının önemli olduğunu söyledi.

Lavrov, "Suriye'nin kuzeyinde yeni düşmanlıkları bitirebilmek için yeni askeri harekâtların önlenmesi önemlidir" ifadelerini kullandı.

ADANA MUTABAKATI'NA DEĞİNDİ

Sergey Lavrov, 1998 yılında Türkiye ile Suriye arasında terör tehdidini azaltmak için imzalanan Adana Mutabakatı'nı hatırlattı.

Lavrov, "Suriye, bu anlaşmayı (Adana Mutabakatı) kabul ediyor ve toprakları üzerinde tam kontrolü yeniden sağlanmasından sonra topraklarından tamamen sorumlu olmaya hazır, biz de bu pozisyonu destekliyoruz" dedi.

Lavrov ayrıca, İsrail'e çağrıda bulunarak "Suriye'nin egemenliğine saygı duymasını ve topraklarına yönelik saldırıları durdurmasını" talep ettiğini söyledi.

ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün katıldığı bir canlı yayın programında, Türkiye-Suriye arasında istihbarat düzeyinde bir diyaloğun bulunduğuna işaret ederek, Suriye'de kalıcı bir barış için adımlar atılması gerektiğini, rejimin muhalefeti terör örgütü olarak görmemesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Diyalog için illa bir şart değil ama amacı ve hedefi nedir? O daha önemli ve net sonuç odaklı olması gerekiyor. Bugüne kadar bizim yürüttüğümüz Suriye siyaseti de hep bu anlamda sonuç odaklıdır. Suriye'nin istikrarı, huzuru, barışı ve insanların geri dönebilmesi ve de komşumuzda terör örgütlerinin sınırlarımızın ötesinde barınmaması" dedi.

Çavuşoğlu, İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansının, "Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad ile görüşeceği" iddiasına karşılık "Yok doğru değil, öyle bir şey yok. Esed de oraya davetli değil" yanıtını verdi.