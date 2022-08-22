Suriye'den Türkiye'ye 'normalleşme' yanıtı: Erdoğan'ın başka çıkış yolu kalmadı

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:40

Suriye Parlamento üyesi Halit Abbut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye ilişkin açıklamaları üzerine Facebook hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Halit Abbut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Suriye ile ilişkilerde normalleşme sürecine gitmekten başka bir çıkış yolu olmadığını anladığını" dile getirdi.

Abbut Türkiye'nin, Suriye'de "yeni dönem içerisinde dışarıda kalmak istemediğini" belirterek, buna yönelik "adımlar izlediğini" söyledi.

Abbut, Erdoğan'ın 2012 yılında dile getirdiği, "İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camisi'nde namazımızı kılacağız" sözlerini anımsatarak, "Bu sözün tamamen hayal ürünü olduğunu artık kabul etmelidir" dedi.

'TÜRK KUVVETLERİ TOPRAKLARIMIZI TERK ETMELİ'

Suriye Parlamentosu eski milletvekili Şerif eş-Şehade ise Suriye ile Türkiye arasında normalleşme sürecinin başlamasından önce bir "zemin hazırlanması" gerektiğini, bunun ancak "Türk kuvvetlerinin Suriye topraklarından tamamen çıkmasıyla" gerçekleşeceğini söyledi.

Rudaw'a konuşan Şehade, "Türkiye, bir an evvel Suriye topraklarının tamamından çıkmalıdır. Türkiye gökyüzünden inmiş bir ilah değil, işgalcidir. Çıkmaz ise Suriye halkı onlara karşı savaşacaktır. Fakat çıkarsa o zaman diyalog olur. Bu nedenle diyalog için yol açılmalıdır. Bunun ilk adımı da Türk kuvvetlerinin Suriye’nin tamamından çekilmesidir" dedi.

ERDOĞAN, PUTİN VE ESAD'IN 'ÜÇLÜ GÖRÜŞME' YAPACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Özbekistan'ın başkenti Semerkand'da gerçekleştirilecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın üçlü görüşme gerçekleştirebileceğini ileri sürdü.

ERDOĞAN NELER DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna dönüşü uçakta gazetecilere verdiği demeçte, "devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasinin kesilip atılamayacağını" dile getirmişti.

Erdoğan, Suriye ile daha ileri seviye adımların temin edilmesi gerektiğini savunarak, "Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok ki. Eğer Türkiye'de muhalefet olayı böyle bir noktaya taşıyorsa bu muhalefetin hem kalitesini hem de gramını ortaya koyar" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Temennim odur ki inşallah önümüzdeki dönemle ilgili Suriye'de hem anayasa bir an önce yapılır, bu iş sağlama bağlanır hem de halkın bütün bu noktadaki sıkıntılarını giderecek adımlar atılır" diye konuştu.