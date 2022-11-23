Suriye'den Türkiye'ye operasyon mesajı: Ne gerekiyorsa yapacağız

23 Kasım 2022 Çarşamba, 14:09

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ayman Susan, "Türkiye'nin Suriye'ye yönelik saldırılarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu, kabul edilemez olduğunu ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacağını" söyledi.

Susan, "Türkiye'nin, bu saldırıları Suriye'nin egemenliğinin ihlalidir, Suriye'nin bu olaylara ilişkin pozisyonu ve değerlendirmesi konusunda hiçbir yanılsama olmadığına inanıyorum. Bunlar, uluslararası hukukun açık bir ihlali ve Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ihlalidir" dedi.

Suriye'nin topraklarını korumak ve güvenliği sağlamak için tüm tedbirleri alacağını belirten Susan, "Suriye, kendisine meşruiyet ve güvenliğini korumak için meşru yollar sağlayan uluslararası hukuka uygun olarak sınırlarını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak için ne gerekiyorsa yapacaktır" diye konuştu.

"TÜRKİYE, TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMİYOR"

Türkiye'nin Astana sürecindeki taahhütlerine uymadığını söyleyen Susan,"Türk rejimi tüm tavsiyelere ve Rus dostlarıyla varılan karşılıklı anlayışa saygı gösterseydi Astana formatı çok daha fazlasını başarabilirdi. Ancak sorun şu ki, Türkiye taahhütlerini kabul etmiş olmasına rağmen yerine getirmiyor" vurgusu yaptı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin, "Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz. Tel Rıfat, Münbiç, Ayn el Arap gibi çıban başı bölgelerden başlayarak halledeceğiz" dedi.

Erdoğan ayrıca, kendisine yöneltilen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme olasılığı sorusuna, “Olabilir, siyasette küslük ve dargınlık olmaz. Eninde sonunda en uygun şartta adımlar atılır” diye konuştu.