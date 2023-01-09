Suriyeli diplomat, Türkiye ile Suriye arasında iş birliği çağrısı yaptı

Yayınlanma: 09.01.2023 - 11:10

Güncelleme: 09.01.2023 - 11:10

Suriye'nin eski Ankara Büyükelçisi Nidal Kaplan, Türkiye-Suriye ilişkilerinde yakınlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nidal Kaplan, Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşmanın "her iki tarafın da çıkarına olduğunu" söyledi.

Kaplan, iki ülke arasında fiili ve pratik bir şekilde yakınlaşma ve büyük konular üzerinde iş birliği yapılması çağrısında bulundu.

Kaplan, iki ülke arasındaki ilişkilerin tekrardan tesis edilebilmesinin "tarihin mezardan çıkarılmamasıyla" bağlantılı olduğunu dile getirdi.

Terör konusunda ortak askeri ve güvenlik iş birliği çağrısı yapan Kaplan, "Türkiye ve Suriye, terörle mücadele konusunda hemfikir" dedi.

Kaplan, Türkiye'nin, Suriye ve Irak'ta terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonları "ulusal güvenlik" çatısı altında "bahane" olduğunu iddia etti.

Kaplan, Türkiye'nin, Suriye'de güvenli bir bölge oluşturma ve Suriyeli mültecileri oraya yerleştirme planlarının, "her iki tarafın gözetiminde yapılması gerektiğini" söyledi.