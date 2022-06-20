Suriyeli muhalif gruplar arasında çıkan çatışma sonrası ateşkes sağlandı

20 Haziran 2022 Pazartesi, 17:24

Suriye'de "Suriye Ulusal Ordusu" çatısı altında bulunan 4 muhalif grup arasında çıkan çatışma, Ankara'nın araya girmesi ile ateşkesle sonlandığı belirtildi.

Reuters'a konuşan müzakerecilerden biri, Feylek el Şam, Levant Cephesi, Ceyş'ül İslam ve Ahrar el Şam grupları arasında ateşkes imzalandığını söyledi.

Euronews'in haberine göre Suriye Ulusal Ordusu'nun parçalarından oluşan bu gruplar arasında, El Bab kenti yakınlarında Cumartesi günü çıkan çatışmada 8 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

İddiaya göre çatışma, "El Kaide'den ayrılan Tahrir el-Şam'ın, Suriye Ulusal Ordusu çatısı altında bulunan rakip grupların bölgelerine güç göndermesi ve kontrol ettiği bölgeyi İdlib'den Afrin'e doğru genişleteceği korkusu" üzerine çıktı.

Beşar Esad karşıtı gruplar arasında çıkan 8 kişinin öldüğü çatışma sonrası Türkiye ara buluculuğunda ateşkese varıldı. Buna göre muhalif gruplar, çatışma öncesi askeri pozisyonlarına geri döndü.