Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi’nde Cuma izdihamı! Ölüler ve yaralılar var...

Yayınlanma: 10.01.2025 - 15:21

Güncelleme: 10.01.2025 - 15:22

Şam'daki Emevi Camisi'nde cuma namazı sonrası halkın camiden ayrıldığı sırada izdiham çıktı.

İlk belirlemelere göre çıkan izdihamda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.

Sosyal medyaya, yaralılara ilk müdahalenin camideki vatandaşlar tarafından yapıldığı görüntüler yansıdı.

EMEVİ CAMİSİ'NİN ÖNEMİ

Emevi halifeliği döneminde inşa edilmiştir. İnşaatı, Halife I. Velid bin Abdülmelik'in yönetiminde, 705-715 yılları arasında tamamlanmıştır.

Emevi Camisi, büyük bir avluya sahip olup, bu avluya çevreleyen dört büyük giriş kapısı bulunmaktadır. İç mekan, büyük bir kubbe ve etkileyici bir mihrapla öne çıkar. Cami, İslam sanatının erken örneklerinden olan mozaiklerle süslenmiştir. Bu mozaikler, dönemin sanat anlayışını ve zenginliğini yansıtarak, İslam'ın erken dönemlerinde kullanılan en büyük mozaik koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapmaktadır.

İç mekan, geniş ve açık bir ibadet alanı sunarken, dışarıdaki avluda ise geniş bir yeşil alan ve şadırvanlar bulunur. Emevi Camisi'nin minaresi, caminin en yüksek noktalarından biridir ve mimari açıdan oldukça dikkat çekicidir.

Emevi Camisi, tarihsel olarak birçok kez hasar görmüş ve onarımlar yapılmıştır. 12. yüzyılda Haçlılar tarafından zarar görmüş, 13. yüzyılda ise Memlükler tarafından onarılmıştır. Ayrıca, Osmanlı döneminde de bakım ve restorasyon çalışmaları yapılmıştır. 2011’de başlayan Suriye İç Savaşı sırasında, cami çatışmalardan zarar görmüş ve restorasyon süreci yeniden başlamıştır.