'Sus payı' davasında sona doğru: Kapanış konuşmaları başladı

Yayınlanma: 29.05.2024 - 08:51

Güncelleme: 29.05.2024 - 08:51

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels’a 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödeme suçlamasıyla yargılandığı davada sona yaklaşılırken, New York’taki Manhattan Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmada kapanış konuşmalarına başlandı.

Trump’ın avukatı Todd Blanche, iddia makamını suçlayarak “Donald Trump masumdur. Herhangi bir suç işlememiştir ve savcılık makamı ispat yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Bu kadar” dedi.

“Sus payı” davasının Trump’a yönelik bir komploya hizmet ettiği iddiasını yineleyen Blanche, savcılık makamının en güçlü tanıklarından biri olarak görülen ve talimat doğrultusunda Daniels’a ödeme yaptığını kabul eden Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in yalancı olduğunu vurguladı.

Cohen’in tanık olarak güvenilirliğini sorgulayan Blanche, “Cohen yalancıların en büyüğü, hatta efendisidir. Sürekli yalan söylüyor. Kongre üyelerine verdiği ifadede yalan söyledi. Savcılara yalan söyledi. Ailesine ve iş ortaklarına yalan söyledi. Michael Cohen’in sözlerine dayanarak kimseyi mahkum edemezsiniz” şeklinde konuştu.

Savcı Joshua Steinglass ise jüri üyelerinin tanıkların güvenilirliği konusundaki endişelerini gidermeye çalışarak, Cohen’in davanın odağındaki tanık olduğunun altını çizdi. "Mesele Michael Cohen’i sevip sevmemeniz değil. Michael Cohen ile iş yapmak isteyip istememeniz de değil. Mesele, Cohen’in bu davada neler olup bittiği konusunda size yararlı ve güvenilir bilgiler verip vermeyeceği” diyen Steinglass, “Gerçek şu ki, bu davada geçen konuları bilebilecek en önemli konumdaki kişi Cohen’dir" ifadelerini kullandı.

Steinglass, Cohen’in ve Daniels’ın verdiği ifadelerin savcılık makamının iddialarını doğrulayan detaylarla dolu olduğunu da sözlerine ekledi.

Kamuoyunda “sus payı” davası olarak da bilinen davada Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu Stormy Daniels’e 2016 başkanlık seçimleri öncesinde “sus payı” ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor.

Trump’ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle önem taşıyan dava sonunda Trump’ın 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.