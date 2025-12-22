Suudi Arabistan’da alkol satışına erişim genişletildi

Suudi Arabistan, ülkedeki tek yasal alkol satış noktasına erişimi sessizce genişletti. Başkent Riyad’daki Diplomatik Bölge’de bulunan ve daha önce yalnızca gayrimüslim diplomatlara hizmet veren mağazadan artık yüksek gelirli yabancı oturum sahipleri de alkol satın alabiliyor.

Karara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak uygulamanın duyulmasıyla birlikte, işaretsiz ve dikkat çekmeyen mağaza önünde uzun araç ve insan kuyrukları oluştu.

Ocak 2024’te açılan mağaza, başlangıçta yalnızca gayrimüslim diplomatlara hizmet veriyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte, “Premium Residency” (Özel Oturum) iznine sahip gayrimüslim yabancıların da alışveriş yapmasına izin verildi.

Bu oturum izni; yüksek vasıflı uzmanlara, yatırımcılara ve girişimcilere veriliyor. Program, Suudi Arabistan’ın küresel yetenekleri ülkeye çekme politikasının bir parçası olarak uygulanıyor.

70 YILLIK YASAK KADEMELİ OLARAK TEST EDİLİYOR

İslam’ın en kutsal mekânlarına ev sahipliği yapan Suudi Arabistan’da alkol, 1950’lerin başından bu yana tamamen yasak.

Riyad’daki mağaza, ülkede alkolün kontrollü biçimde satışına yönelik bir “pilot uygulama” olarak görülüyor.

Yetkililerce sahipliği açıklanmayan mağaza, bir duty-free dükkânını andırıyor.

Mağazaya girişte katı güvenlik kontrolleri uygulanıyor. Ziyaretçilerin uygunlukları kontrol ediliyor, üst araması yapılıyor. Telefon ve kamera içeri sokulmuyor, personel hatta akıllı gözlük ihtimaline karşı gözlükleri bile inceliyor.

Associated Press’e konuşan müşteriler, alkole yönelik toplumsal damgalama nedeniyle isimlerinin gizli tutulmasını istedi.

FİYATLAR YÜKSEK, SEÇENEKLER SINIRLI

Müşterilere göre fiyatlar oldukça yüksek. Diplomatlar vergiden muafken, Premium Residency sahipleri bu muafiyetten yararlanamıyor.

Ürün çeşitliliği “yeterli” olarak tanımlansa da bira ve şarap seçeneklerinin sınırlı olduğu belirtiliyor.

Suudi Arabistan’ın fiili yöneticisi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, babası Kral Selman ile birlikte son yıllarda köklü bir toplumsal ve ekonomik dönüşüm süreci yürütüyor. Amaç; turizmi artırmak, yabancı yatırımı çekmek ve petrol gelirlerine bağımlılığı azaltmak.

Bu kapsamda ülkede:

Sinema salonları açıldı

Kadınlara araç kullanma izni verildi

Büyük müzik festivalleri düzenlenmeye başlandı

Ancak siyasi ifade özgürlüğü ve muhalefet hâlâ ağır biçimde cezalandırılıyor; bazı suçlar için idam cezası dahi öngörülüyor.

HALK İÇİN ALKOL HALA YASAK

Tüm bu adımlara rağmen, alkol Suudi Arabistan vatandaşları ve genel nüfus için hâlâ yasak. Alkol tüketmek isteyen birçok kişi, hafta sonları Bahreyn’e gidiyor. Daha pahalı bir alternatif ise Dubai.

Bazıları ise kaçak alkol ya da ev yapımı, sağlık açısından riskli içkilere yöneliyor.

Ülkede yaygınlaşan bir başka eğilim ise alkolsüz içecekler. Özellikle gençler ve turistler, alkol içermeyen bira benzeri içeceklerle “alkol estetiğini” sosyal medyada paylaşmayı tercih ediyor.

Büyük etkinliklerde alkolsüz bira stantlarının önünde uzun kuyruklar oluşması dikkat çekiyor.

Suudi Arabistan’da alkol yasağı, 1951 yılında Kral Abdülaziz’in oğlu Prens Mişari’nin sarhoşken Cidde’de İngiltere’nin yardımcı konsolosu Cyril Ousman’ı öldürmesi sonrası yürürlüğe konmuştu.

O tarihten bu yana alkol, ülkede mutlak yasak kapsamındaydı.