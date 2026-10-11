Suudi Arabistan'da Riyad Havalimanı'na saldırı: 12 ölü, 309 yaralı

GACA tarafından yayımlanan açıklamada, dün öğleden sonra Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıya ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Açıklamada, saldırı sonucu 4’ü Suudi Arabistan vatandaşı, 8’i ise ülkede ikamet eden yabancı uyruklular olmak üzere toplam 12 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hayatını kaybeden yabancı uyrukluların 2'sinin Bangladeş, diğerlerinin ise ABD, Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin ve Sudan vatandaşı olduğu kaydedildi.

Saldırıda 309 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu yaralıların hastanelerde gerekli tıbbi bakımı almaya devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırının havalimanında yol açtığı maddi hasarın tespiti ve envanter çalışmalarının sürdüğü bilgisine yer verildi.

GACA, dün, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 6-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Husi saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.