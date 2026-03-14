Suudi Arabistan’daki ABD üssü hedefte: Yakıt ikmal uçakları hasar gördü

Wall Street Journal'in haberine göre, İran’ın Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssüne düzenlediği füze saldırısında ABD Hava Kuvvetleri’ne ait beş yakıt ikmal uçağının yerde vurularak hasar gördüğü bildirildi.

Gazeteye konuşan ABD’li iki yetkili, saldırıda uçakların tamamen imha edilmediğini, ancak ciddi şekilde zarar gördüğünü ve onarım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yetkililere göre yakıt ikmal uçakları, son günlerde İran’ın üsse yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısı sırasında hedef alındı. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Bu gelişmeyle birlikte son dönemde hasar gören veya yok edilen ABD yakıt ikmal uçağı sayısı en az yediye yükseldi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), perşembe günü iki KC-135 yakıt ikmal uçağının çarpıştığını ve uçaklardan birinin yere düşmesi sonucu altı mürettebatın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İran’ın, “Operation Epic Fury” olarak adlandırılan operasyonun ardından bölgedeki ABD üsleri ve askeri ekipmanlarına yönelik saldırılarını artırdığı belirtiliyor.

Suudi Arabistan’daki aynı üste 1 Mart’ta düzenlenen başka bir saldırıda ağır yaralanan bir ABD askerinin de daha sonra hayatını kaybettiği açıklanmıştı.