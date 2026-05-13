Suudi Arabistan’dan İran’a ilk doğrudan saldırı iddiası

Reuters’ın Batılı ve İranlı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan’ın İran’ın krallığa yönelik saldırılarına misilleme olarak İran topraklarında gizli hava saldırıları düzenlediği öne sürüldü.

Haberde, Suudi Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırıların mart ayı sonunda yapıldığı ifade edildi.

Reuters, hedef alınan noktaları ise bağımsız olarak doğrulayamadığını aktardı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Reuters’ın yorum talebine verdiği yanıtta saldırı iddialarını doğrudan doğrulamazken, İran Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin açıklama yapmadı.

“KÖRFEZ ÜLKELERİ KARŞILIK VERMEYE BAŞLADI”

Reuters’ın haberine göre, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarının ardından İran, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi altı ülkeye füze ve dron saldırıları düzenledi. Haberde, İran’ın yalnızca ABD üslerini değil, sivil alanları, havaalanlarını ve petrol altyapılarını da hedef aldığı öne sürüldü.

Ayrıca İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatarak küresel ticarette ciddi aksamalara neden olduğu ifade edildi.

Haberde, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de İran’a yönelik askeri saldırılar düzenlediği ve bunun daha önce Wall Street Journal tarafından gündeme getirildiği hatırlatıldı.

Reuters, Suudi Arabistan ve BAE’nin attığı adımların, Körfez monarşilerinin İran saldırılarına doğrudan karşılık vermeye başladığını gösterdiğini yazdı.

Reuters’a konuşan Batılı ve İranlı kaynaklar, Suudi Arabistan’ın saldırılar konusunda İran’ı önceden bilgilendirdiğini ve sonrasında taraflar arasında yoğun diplomatik temasların başladığını öne sürdü.

Haberde, Riyad yönetiminin yeni misilleme tehditlerinin ardından iki ülke arasında gerilimi düşürmeye yönelik bir anlayışın oluştuğu belirtildi.

ATEŞKES ÖNCESİ SALDIRILARDA DİKKAN ÇEKEN DÜŞÜŞ

Reuters’ın derlediği Suudi Savunma Bakanlığı açıklamalarına göre, 25-31 Mart haftasında Suudi Arabistan’a yönelik 105’ten fazla füze ve dron saldırısı gerçekleşirken, bu sayı 1-6 Nisan döneminde 25’in biraz üzerine düştü.

Batılı kaynaklar, ateşkese günler kala Suudi Arabistan’a yönelen saldırıların İran yerine Irak’tan geldiğinin değerlendirildiğini aktardı. Bu durumun, Tahran’ın doğrudan saldırıları sınırladığı ancak müttefik grupların faaliyetlerini sürdürdüğü şeklinde yorumlandığı belirtildi.

Suudi Arabistan’ın, Irak topraklarından düzenlenen saldırılar nedeniyle 12 Nisan’da Irak Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdığı ifade edildi.

Haberde, Suudi Arabistan’ın bir yandan askeri karşılık verirken diğer yandan İran’la iletişim kanallarını açık tutmaya çalıştığı değerlendirmesine yer verildi.