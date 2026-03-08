Suudi Arabistan’dan İran’a: Saldırılar sürerse karşılık veririz

Suudi Arabistan, İran ile ABD ve İsrail arasında tırmanan gerilim konusunda diplomatik çözümü desteklediğini, ancak ülkenin topraklarına ya da enerji altyapısına yönelik saldırıların sürmesi halinde karşılık verebileceğini Tahran’a iletti.

Reuters’a konuşan konuya yakın dört kaynak, Riyad yönetiminin bu mesajı İran tarafına doğrudan ilettiğini belirtti.

Kaynaklara göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, iki gün önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı görüşmede Riyad’ın tutumunu net şekilde dile getirdi.

Prens Faysal’ın, gerilimin düşürülmesi ve müzakere yoluyla çözüm bulunması için her türlü arabuluculuğa açık olduklarını ifade ettiği aktarıldı.

ABD’YE ÜS İZNİ UYARISI

Suudi Arabistan’ın, İran’a yönelik ABD saldırılarında hava sahası veya topraklarının kullanılmasına izin vermediği de vurgulandı.

Ancak kaynaklara göre Riyad yönetimi, İran’ın Suudi topraklarını veya enerji tesislerini hedef almaya devam etmesi halinde ABD güçlerinin ülkedeki askeri üsleri kullanmasına izin verebileceğini Tahran’a bildirdi.

Aynı kaynaklar, enerji altyapısına yönelik saldırıların sürmesi durumunda Suudi Arabistan’ın misilleme yapacağını da ifade etti.

Kaynaklar, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının başlamasından bu yana Riyad ile Tahran arasında diplomatik temasların sürdüğünü belirtti.

Suudi Arabistan’ın Tahran’daki büyükelçisi aracılığıyla iki ülke arasında düzenli iletişim kurulduğu ifade edildi.