Suudi Arabistan'a ait F-15 savaş uçağı düştü
Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15 savaş uçağı, eğitim sırasında düştü.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir F-15 savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğünü duyurdu.
Olayda, uçaktaki mürettebatın kurtulduğu bildirildi.
Bakanlık olaya ilişkin yaptığı açıklamada, uçağın eğitim sırasında düştüğünü kaydetti.
Açıklamada, "Suudi Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçak rutin bir eğitim uçuşu sırasında Doğu Vilayeti'ndeki Kral Abdülaziz Hava Üssü yakınlarında teknik bir arıza nedeniyle düştü, mürettebat hayatta kalmayı başardı" denildi.
Video Haberler
- Boğaz'da kaçak av denetimi
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda İmamoğlu telkini
- Erdoğan'ı çileden çıkaracak soru
- Durumu kritik...
- CHP'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması
- Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalandı, cesetler aranıyor
- 'O günü bekleyin...'
- Asgari ücret ne kadar olacak?
- Kanserojen madde nedeniyle toplatıldılar
- 'Cumhur'un hamleleri sonuç vermiyor
- 'Tek tek açıklarım...'