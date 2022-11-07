Suudi Arabistan'a ait F-15 savaş uçağı düştü

Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15 savaş uçağı, eğitim sırasında düştü.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2022 Pazartesi, 10:21
Suudi Arabistan'a ait F-15 savaş uçağı düştü
Abone Ol google-news

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir F-15 savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğünü duyurdu.

Olayda, uçaktaki mürettebatın kurtulduğu bildirildi.

Bakanlık olaya ilişkin yaptığı açıklamada, uçağın eğitim sırasında düştüğünü kaydetti.

Açıklamada, "Suudi Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçak rutin bir eğitim uçuşu sırasında Doğu Vilayeti'ndeki Kral Abdülaziz Hava Üssü yakınlarında teknik bir arıza nedeniyle düştü, mürettebat hayatta kalmayı başardı" denildi.


Suudi Arabistan savaş uçağı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler