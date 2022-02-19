Suudi Arabistan'da devlet daireleri ve camilerde şort giymeye 500 riyal ceza
Suudi Arabistan'da devlet daireleri ve camilerde şort giymeye para cezası getirildi.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, kamu yönetmeliğinde yapılan yeni düzenlemeyle devlet daireleri ve camilerde şort giymek kamu ihlali kapsamına alındı ve bu yerlerde şort giyildiğinde para cezası verilecek.
Bu mekanlarda şort giyenlere 250 ila 500 riyal (yaklaşık 900-1800 TL) para cezası verileceği aktarıldı.
Söz konusu yönetmelik, 2 Kasım 2019'da yürürlüğe girmişti.
Edebe aykırı davranışlar, yerleşim bölgelerinde yüksek sesli müzik dinlemek, evcil hayvan atıklarını toplamamak ve uygunsuz elbiseler giymek yönetmelik kapsamındaki ihlaller arasında sayılıyor.
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