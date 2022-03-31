Suudi Arabistan'da petrol tesisine yapılan saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Husilerin Suudi Arabistan'da bir petrol tesisine saldırı düzenlemişti. Saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Yemen’deki İran destekli Husilerin 25 Mart’ta Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Aramco’ya ait Cidde kentindeki tesislere saldırmıştı. Saldırıların görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, tesislerdeki iki petrol tankının vurulduğu anlar görülüyor.
Saldırı sonucunda tanklardan alevler yükseldi. Saldırının ardından can kaybı bildirilmedi.
İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın lojistik noktalarına sık sık saldırılar düzenliyor.
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