Suudi Arabistan'dan Hindistan'a kınama

05 Haziran 2022 Pazar, 10:00

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tüm dini şahsiyetlere ve sembollere yönelik saygısızlığın kabul edilemeyeceği belirtildi.

İslam dininin sembollerine saygısızlığın da kabul edilemeyeceği kaydedilen açıklamada, Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma'nın, Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle görevinden alınmasının memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan'ın inançlara ve dinlere saygı gösterilmesi çağrısının teyit edildiği dile getirildi.

Suudi Arabistan'ın kınama açıklamasından önce Katar ve Kuveyt de iktidar partisi yetkililerinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle Hindistan'a protesto notası vermişti.

HZ. MUHAMMED'E HAKARET İÇERİKLİ İFADELER KULLANANLAR GÖREVLERİNDEN ALINDI

Hindistan'da, 3 Haziran'da katıldığı televizyon programında, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın bugün görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

TEPKİLER ÜZERİNE SHARMA ÖZÜR DİLEDİ

Sharma, gelen tepkiler üzerine, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alırım." açıklamasında bulundu.

Partiden ihraç edilen Jindal ise partinin kararının önemini vurgulayarak, kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söyledi.