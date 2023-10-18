Suudi Arabistan'dan Lübnan'daki vatandaşlarına: Ülkeyi terk edin

Yayınlanma: 18.10.2023 - 19:43

Güncelleme: 18.10.2023 - 19:43

Suudi Arabistan, Lübnan'da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliğinin X hesabından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Suudi yönetiminin Lübnan İsrail'le sınır olan güney bölgesindeki olayları yakından takip ettiği belirtilerek, bu ülkede bulunan tüm Suudi Arabistanlıların derhal Lübnan topraklarını terk etmesi istendi.

Suudi Arabistan vatandaşlarına Lübnan'da gösteri için toplanılan kalabalık bölgelerden uzak durulması tavsiyesinde bulunulan açıklamada, ayrıca Suudi Arabistan'dan Lübnan'a seyahat edilmemesi uyarısında bulunuldu. Lübnan'daki Hizbullah Hareketi bugün, İsrail'e ait sınırdaki askeri toplanma üssü ve gözetleme kulesinin güdümlü füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusu ise Lübnan'daki 2 askeri hedefin vurulduğunu ve Lübnan'dan hafif silahlarla da Şebaa Çiftlikleri'ndeki İsrail askerlerine yönelik ateş açılması üzerine karşılık verildiğini açıklamıştı.

İSRAİL ORDUSU: LÜBNAN SINIRINDA 1 SAATTE 3 ÇATIŞMA YAŞANDI

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki 3 mevziisine bir saat içinde hafif silahlarla ateş açıldı" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'dan ateş açılan bölgelere karşılık verdiği kaydedildi.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda, 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.