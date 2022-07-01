Suudi Arabistan'dan Yemen'e 600 milyon dolarlık destek

01 Temmuz 2022 Cuma, 09:37

Yemen Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konsey Başkanı Reşad el-Alimi, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Suudi Arabistan'ın, Yemen'de 400 milyon dolar değerinde kalkınma projesi paketine destek vereceği ve hükümete ait elektrik santrallerine yakıt için 200 milyon dolarlık destek sağlayacağı kaydedilen açıklamada, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık ve devlet kurumlarının inşası olmak üzere 6 önemli alanda yaklaşık 17 kalkınma programı ve projesi olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, hazırlanan projenin uygulanma sürecini takip için üst düzey bir komite oluşturulacağı ifade edildi.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.