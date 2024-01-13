Suudi Arabistan'ın yeni çılgın projesi 'Aquellum'

Yayınlanma: 13.01.2024 - 12:28

Güncelleme: 13.01.2024 - 12:28

Suudi Arabistan devletine ait NEOM girişiminin yeni projesinde, Akabe Körfezi'ndeki dağların içine bir yeraltı şehri inşa edilecek.

NEOM'dan çarşamba günü yapılan açıklamada, 450 metrelik bir dağın içinde mağazalara, lüks otellere, restoranlara ve bahçelere sahip bir yaşam alanı oluşturulacağı bildirildi. Ayrıca şehirde bir araştırma merkezinin de kurulması planlanıyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, yapının ters döndürülmüş bir gökdelene benzeyeceği ve "konuklara fütüristik yaşamın tadını sunacağını" belirtildi.

Aquellum neredeyse tamamen dağın içinde yer alacağı için ulaşım yapının altında açılacak bir deniz yolu aracılığıyla sağlanacak.

Bölgeye inşa edilecek yüzen marinaya gelen ziyaretçiler, buradan teknelerle söz konusu kanaldan geçip içeri girebilecek.

"Doğal çevreye uyumlu şekilde entegre edilmiş fütüristik bir ekosistem" diye nitelenen projede, ziyaretçiler sanal gerçeklik gözlükleri takarak farklı galerileri ve eğlence alanlarını da görebilecek.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın öncülüğünde 2017'de başlatılan NEOM girişimi, özellikle Tebuk Bölgesi'nde 2039'a kadar son teknolojiyle inşa edilmiş mega şehirler kurulmasını amaçlıyor.

NEOM, 2022'de de 490 metre uzunluğunda iki binadan oluşan bir yapı inşa edileceğini duyurmuştu. Birbirine paralel ve yere yatay şekilde hazırlanacak binalar için 1 trilyon dolar kaynak ayrılmıştı.