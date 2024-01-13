Suudi Arabistan'ın yeni çılgın projesi 'Aquellum'

Suudi Arabistan yer altındaki "ters yüz edilmiş gökdelene" sahip yeni projesi Aquellum'u duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 12:28
Suudi Arabistan'ın yeni çılgın projesi 'Aquellum'
Abone Ol google-news
Player Alanı

Suudi Arabistan devletine ait NEOM girişiminin yeni projesinde, Akabe Körfezi'ndeki dağların içine bir yeraltı şehri inşa edilecek. 

NEOM'dan çarşamba günü yapılan açıklamada, 450 metrelik bir dağın içinde mağazalara, lüks otellere, restoranlara ve bahçelere sahip bir yaşam alanı oluşturulacağı bildirildi. Ayrıca şehirde bir araştırma merkezinin de kurulması planlanıyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, yapının ters döndürülmüş bir gökdelene benzeyeceği ve "konuklara fütüristik yaşamın tadını sunacağını" belirtildi. 

Aquellum neredeyse tamamen dağın içinde yer alacağı için ulaşım yapının altında açılacak bir deniz yolu aracılığıyla sağlanacak. 

Bölgeye inşa edilecek yüzen marinaya gelen ziyaretçiler, buradan teknelerle söz konusu kanaldan geçip içeri girebilecek. 

"Doğal çevreye uyumlu şekilde entegre edilmiş fütüristik bir ekosistem" diye nitelenen projede, ziyaretçiler sanal gerçeklik gözlükleri takarak farklı galerileri ve eğlence alanlarını da görebilecek.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın öncülüğünde 2017'de başlatılan NEOM girişimi, özellikle Tebuk Bölgesi'nde 2039'a kadar son teknolojiyle inşa edilmiş mega şehirler kurulmasını amaçlıyor.

NEOM, 2022'de de 490 metre uzunluğunda iki binadan oluşan bir yapı inşa edileceğini duyurmuştu. Birbirine paralel ve yere yatay şekilde hazırlanacak binalar için 1 trilyon dolar kaynak ayrılmıştı.


Suudi Arabistan Aquellum

İlgili Haberler

Almanya'dan Suudi Arabistan'a 'Eurofighter' desteği

Almanya'dan Suudi Arabistan'a 'Eurofighter' desteği
İtalyan basınına konuştu: Hakan Çalhanoğlu'ndan Suudi Arabistan itirafı!

İtalyan basınına konuştu: Hakan Çalhanoğlu'ndan Suudi Arabistan itirafı!
İran'ın ardından Suudi Arabistan da BRICS'e katıldı

İran'ın ardından Suudi Arabistan da BRICS'e katıldı

En Çok Okunan Haberler