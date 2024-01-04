İtalyan basınına konuştu: Hakan Çalhanoğlu'ndan Suudi Arabistan itirafı!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 15:59

Güncelleme: 04.01.2024 - 16:03

Serie A ekibi Inter'in en önemli oyuncularından A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İtalya merkezli Sportmediaset'e özel bir röportaj verdi.

Transfer teklifleri aldığını açıklayan milli futbolcu,"Suudi Arabistan'dan teklifler geldi ama geri çevirdim. Çünkü Inter'i çok seviyorum. Kulüp yönetimine teşekkür ediyorum. Çünkü ne düşündüğümü biliyorlar. Ben kalmak istiyordum. Teklifler geldiğinde 'Siz karar verin' dedim" ifadelerini kullandı.

"O MAÇI HİÇ UNUTAMIYORUM"

Çalhanoğlu, Milan'a veda etmesine ilişkin, "Herkes para problemleri yüzünden ayrıldığımı düşünüyor ama para her zaman her şey demek değildir. Benim için en önemli şey kendimi önemli hissetmek. Inter'de hissettiğim şey bu. Milan taraftarları yanlış yaptığımı mı söylüyor? Onlara en iyisini diliyorum ama sabredelim, sonunda kim haklı göreceği" dedi.

Inter forması ile oynadığı ilk maçı hatırlatan Çalhanoğlu, "Inter formasıyla Genoa'ya karşı oynadığımız maçı hala hatırlıyorum. Stadın nasıl tepki vereceği konusunda gergindim ama aynı zamanda sevginin geleceğinden de emindim. Çünkü, kaliteme güveniyorum. Taraftarlar size bu kadar çok şey verdiğinde, siz de karşılığını vermelisiniz" diye konuştu.

"İNTER İLE KUPA KAZANMAK İSTİYORUM"

Çalhanoğlu, İtalyan takımındaki hedeflerine ilişkin, "Inter ile önemli bir kupa kazanmak istiyorum bu yıl. İtalya şampiyonluğu mu Şampiyonlar Ligi finali mi diye sorsanız ilkini tercih ederim. Juventus, dördüncülüğü hedeflediklerini mi söylüyor? Onların söylediklerine kulak asmıyorum ve zaten rakiplerimize de bakmıyorum, sadece bizi düşünüyorum" sözlerini kullandı.

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi hakkında övgü dolu sözlerle bahseden milli futbolcu, "Simone Inzaghi'nin oyuncularla iletişim şeklini seviyorum. Her zaman kazanmak itiyor ve antrenmanda pes edersek hemen sinirleniyor. Arzulu ve hırçın biri. Sportif yönünün yanısıra çok da yürekli. Simone Inzaghi ile her şey hakkında konuşabilirsiniz" dedi.