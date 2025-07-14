Süveyda'da Dürzi gruplar ile Arap aşiretleri arasında çatışma!

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda ilinde Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasında çatışmalar sürerken, Dürzi güçlerin, bölgede cihatçı HTŞ’ye bağlı 6 askeri öldürdüğü bildirildi.

Suriye Haber Kanalı'na bilgi veren bir HTŞ yönetimindeki Suriye Savunma Bakanlığı kaynağı, Süveyda'da gruplar arasındaki çatışmaları sona erdirmek için bölgeye askeri sevkiyat yapıldığını ancak Dürzi güçlerin 6 askeri öldürdüğünü, 9 askeri rehin aldığını bildirdi.

HTŞ yönetiminin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Suriye Haber kanalına yaptığı açıklamada, "Savunma ve içişleri bakanlıkları tarafından bir güvenlik konuşlanma planı hazırlandığını, bu planın amacının devletin otoritesini ve yasanın üstünlüğünü tesis etmek ve kanun dışı silahlı grupları silahsızlandırmak" dedi.

Çatışmalar, ilin güney kırsalındaki Kenaker beldesi ile batı kırsalında devam ediyor.

Bu arada Dürzilerin önde gelen liderlerinden Hicri, gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaparak, Suriye ordusu ve güvenlik güçlerinin bölgeye girişine izin vermeyeceklerini söyledi.

Hicri, Suriye yönetimini Bedevi aşiretlere askeri destek vermekle suçlayarak "acil uluslararası koruma" çağrısı yaptı.

Hicri'nin açıklama yaptığı sıralarda İsrail savaş uçaklarının, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra-Süveyda-Dera hattı boyunca uçuş yaptığı görüldü.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, savunma bakanlığı ile iç güvenlik güçleri Süveyda'nın kuzeybatısında Dour köyünde konuşlandı.