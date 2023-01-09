Süveyş kanalında karaya oturdu
Norveç bandıralı Glory isimli kuru yük gemisi, Süveyş kanalında karaya oturduğu bildirildi. Olay sonrası geminin yeniden yüzdürüldüğü ve kanaldaki gemi trafiğinin küçük çaplı aksama yaşadığı belirtildi.
"Leth Agencies" kargo şirketinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, hububat yüklü "Glory" isimli bir geminin, Süveyş Kanalı'nda hububat konvoyuyla Akdeniz'den Kızıldeniz istikametinde seyir halindeyken Mısır'ın Kantara kenti yakınlarında karaya oturduğu belirtildi.
Açıklamada, geminin römorkörler tarafından yüzdürülmeye çalışıldığı aktarıldı.
Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi de Suudi Arabistan'ın El-Arabi televizyonuna yaptığı açıklamada, "Glory" gemisinin "biraz" karaya oturduğunu ve yüzdürülmeye çalışıldığını ifade etti.
Rabi, geminin karaya oturmasının kanaldaki gemi trafiğini etkilemediğini söyledi.
Bloomberg ise 65 bin ton mısır taşıyan geminin Ukrayna'dan Çin'e gitmekte olduğunu kaydetti.
Leth Agencies, geminin "Süveyş Kanalı İdaresi römorkörleri tarafından yeniden yüzdürüldüğünü" bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada ayrıca, "Şimdilik küçük gecikmeler yaşanıyor ancak güneye giden 21 gemi, kanal geçişlerine devam edecek" denildi.
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