Süveyş Kanalı'nda kaza: Konteyner gemisi köprüye çarptı

Yayınlanma: 07.12.2023 - 10:23

Güncelleme: 07.12.2023 - 10:23

Mısır'ın Süveyş Kanalı'ndan geçen bir konteyner gemisinin arıza yaparak kanal üzerindeki bir köprüye çarptığı açıklandı.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, yaptığı açıklamada, kanalın doğu kesimindeki El-Mensi Köprüsü'ne çarpan 46 metre genişliğinde, 336 metre uzunluğunda ve 101 bin ton yük taşıyan konteyner gemisinin çekilmesi için kurtarma faaliyetlerinin 4 adet römorkörle devam ettiğini belirtti.

Rabi, Singapur'dan Hollanda'ya gitmekte olan konteyner gemisinin, Süveyş Kanalı'ndan geçişi sırasında arızalanarak köprüye çarptığını ifade etti.

Kazanın deniz trafiğinde aksamaya neden olmadığını aktaran Rabi, kuzey yakasından kanala giriş yapan gemilerin geçişlerine normal güzergahlarında devam ederken, güneyden gelen gemilerin ise belirlenen alternatif güzergaha yönlendirildiğini ve geçişlerde herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını kaydetti.