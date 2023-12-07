Süveyş Kanalı'nda kaza: Konteyner gemisi köprüye çarptı
Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan Süveyş Kanalı'nda arıza yapan konteyner gemisi köprüye çarptı.
Mısır'ın Süveyş Kanalı'ndan geçen bir konteyner gemisinin arıza yaparak kanal üzerindeki bir köprüye çarptığı açıklandı.
Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, yaptığı açıklamada, kanalın doğu kesimindeki El-Mensi Köprüsü'ne çarpan 46 metre genişliğinde, 336 metre uzunluğunda ve 101 bin ton yük taşıyan konteyner gemisinin çekilmesi için kurtarma faaliyetlerinin 4 adet römorkörle devam ettiğini belirtti.
Rabi, Singapur'dan Hollanda'ya gitmekte olan konteyner gemisinin, Süveyş Kanalı'ndan geçişi sırasında arızalanarak köprüye çarptığını ifade etti.
Kazanın deniz trafiğinde aksamaya neden olmadığını aktaran Rabi, kuzey yakasından kanala giriş yapan gemilerin geçişlerine normal güzergahlarında devam ederken, güneyden gelen gemilerin ise belirlenen alternatif güzergaha yönlendirildiğini ve geçişlerde herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması
- Tezini Osmanlı Hanedanı'na ithaf ettiği ortaya çıktı!
- Zincir markette 'Osmanlı' kavgası
- Oğuzhan Uğur paylaştı: 'Kara para'dan ilk tanıtım
- Bu tarihte emekli olanlar yüksek maaş alacak!
- Eski milli futbolcu ve eşine öldüresiye darp!
- Tepkiler sonrası İYİ Parti'den açıklama
- ‘Hain, alçak, adi, soysuz Vahdettin’
- AKP İl Başkanından Cumhuriyet Savcısına... Yok yok
- 'Galatasaray'ın böyle mi olması lazım?'